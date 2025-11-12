На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине произошла авария на урановой шахте

На шахте «Ингульская» на Украине произошла авария
true
true
true
close
Antonio Batinic/Shutterstock.com

На Ингульской урановой шахте в Кировоградской области Украины произошла авария. Об этом сообщило минэнерго Украины.

Как отмечает ведомство в Telegram-канале, чрезвычайная ситуация произошла еще 11 ноября, когда в подземной выработке отработанного блока случился «прорыв гидроукладочной смеси и затопление горизонта».

В министерстве пояснили, что на момент аварии в шахте находились четверо работников, двум удалось выбраться, а судьба еще двоих остается неизвестной.

В минэнерго пояснили, что в данное время ведутся аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Для расследования причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

«Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК») представляет собой единственное предприятие на Украине, занимающееся добычей природного урана. Всего в состав комбината входят три шахты по добыче и переработке урановой руды — «Смолинская», «Ингульская» и «Новоконстантиновская». Из них две являются действующими — «Ингульская» и «Смолинская». Отмечается, что это уже не первая аварийная ситуация. В июне 2025 года сообщалось, что Смолинская шахта быстро затапливалась из-за проблем с электроэнергией.

Ранее сообщалось, что на Украине обесточены ряд угольных шахт после взрывов.

