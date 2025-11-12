На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья подала в суд на город после гибели 4-летнего мальчика от упавшей ветки дерева

NYP: в США 4-летний мальчик погиб из-за упавшей ветки дерева
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как пишут СМИ, ветка упала на ребенка с высоты около 18 метров. Отец мальчика, Катал Керр, попытался спасти сына, но не успел. Дошкольник получил смертельные травмы головы и умер спустя неделю в больнице. Мужчина также пострадал — у него диагностированы черепно-мозговая травма, переломы и глубокие раны лица.

Семья подала иск против города Сан-Диего и подрядчиков, отвечавших за уход за деревьями. В документе утверждается, что дерево было в плохом состоянии, с гнилыми и неправильно обслуживаемыми ветвями, и его аварийное состояние «было очевидно для любого специалиста».
Истцы заявляют, что ветви эвкалиптов уже неоднократно становились причиной несчастных случаев в Сан-Диего — как минимум 30 подобных инцидентов с 1983 года.

Супруги требуют, чтобы все опасные деревья были проверены, а при необходимости — удалены, а результаты инспекций публиковались открыто. В некрологе родные описали Ронана как «нежную душу и яркий свет» — мальчика, полного любви, любопытства и желания помогать.

«Он обожал своего старшего брата и хотел быть во всем похожим на него. Его семья была его вселенной», — написали близкие.

Ранее туристка не вернулась из похода после падения ветки секвойи на голову.

