На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин едва не потерял зрение из-за отлетевшей в глаз пружины

Отлетевшая пружина едва не лишила зрения жителя Пятигорска
true
true
true
close
Telegram-канал «ГКБ ПЯТИГОРСКА»

Врачи помогли сохранить зрение мужчине, который получил серьезную травму века. Об этом рассказали в городской клинической больнице Пятигорска.

Недавно в глаз местному жителю прилетела сломанная пружина от кресла. Она полностью срезала ему верхнее веко и повредила нижнее, но мужчина не растерялся, нашел кожную складку и в пакете привез в больницу. Пациента отправили на срочную операцию, которая длилась около двух часов.

«Травма прошла через все слои верхнего и нижнего века, были разорваны хрящи. Первым делом мы произвели  реконструкцию хрящей, а затем взялись за восстановление краёв обоих век в начальном месте разрыва — в общем, если можно так сказать, собрали их по-новой», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Борис Атоян.

Уже на следующий день после операции веки вновь стали выполнять свои функции. Зрение пациента не пострадало.

Ранее российские врачи спасли младенца в критическом состояния из-за кусочка ореха в легких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами