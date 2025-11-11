Россиянин едва не потерял зрение из-за отлетевшей в глаз пружины

Врачи помогли сохранить зрение мужчине, который получил серьезную травму века. Об этом рассказали в городской клинической больнице Пятигорска.

Недавно в глаз местному жителю прилетела сломанная пружина от кресла. Она полностью срезала ему верхнее веко и повредила нижнее, но мужчина не растерялся, нашел кожную складку и в пакете привез в больницу. Пациента отправили на срочную операцию, которая длилась около двух часов.

«Травма прошла через все слои верхнего и нижнего века, были разорваны хрящи. Первым делом мы произвели реконструкцию хрящей, а затем взялись за восстановление краёв обоих век в начальном месте разрыва — в общем, если можно так сказать, собрали их по-новой», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Борис Атоян.

Уже на следующий день после операции веки вновь стали выполнять свои функции. Зрение пациента не пострадало.

Ранее российские врачи спасли младенца в критическом состояния из-за кусочка ореха в легких.