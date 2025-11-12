Врач рассказала, какие продукты необходимы организму зимой

Зимой организм тратит много энергии на согревание и адаптацию к сокращенному световому дню, поэтому ему требуется дополнительная поддержка и правильное питание. В этот сезон важно придерживаться правильного питания и получать необходимые полезные жиры, белки и витамины, способные укрепить иммунитет. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Источниками питательных веществ служат орехи и сухофрукты — концентраты витаминов, минералов и растительных масел. Особенно полезны кедровые орехи, кунжут и миндаль. Из них можно приготовить домашние пасты, такие как урбеч или хумус, которые легко усваиваются и помогают восполнять дефицит микроэлементов», — рассказала специалист.

Врач также посоветовала питаться жирной морской рыбой, икрой, печенью трески и морскими ежами. По ее словам, в этих продуктах содержится большое количество омега-3 жирных кислот, витаминов A, D, E, йода и цинка, которые поддерживают обмен веществ и способствуют выработке тепла в организме.

Эксперт отметила, что повысить устойчивость к холоду и стрессу помогут такие мясные блюда, как холодец, сало и несоленый бекон. Эти продукты богаты коллагеном, а также витаминами D и группы B. Кроме того, яйца помогут поддержать уровень половых гормонов, снижающийся из-за нехватки солнца.

Зимой также важно употреблять имбирь и хрен, обладающие противовирусным эффектом и антибактериальными свойствами. Эти продукты поддерживают микрофлору ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, что помогает организму в сезон простуд. Врач напомнила и о пользе овощей, таких как капуста, морковь, свекла, тыква, редька. А квашеная капуста является хорошим источником источник витамина C и лактобактерий, отметила эксперт.

Сережина добавила, в холодный сезон важно питаться солеными и сушеными грибами, в которых содержатся белок, витамины группы B и микроэлементы.

