69-летняя россиянка отдала мошенникам более 29 млн рублей

В Ярославле 69-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и отдала им десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Женщина рассказала, что перешла по ссылке, отправленной знакомой в мессенджере, чтобы якобы принять участие в голосовании. После того, как она ввела свои персональные данные, ей пришло сообщение о том, что ее данные «находятся под угрозой» и надо позвонить по «телефону горячей линии». Пенсионерка набрала номер и вступила в общение с мошенниками.

Те в ходе долгого общения убедили ее перевести накопления на «безопасные счета». После этого под влиянием аферистов пенсионерка взяла крупные суммы в долг у знакомых и поступила с ними так же. Общий ущерб составил более 29 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ.

