На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работница вынесла из российского банка 20 млн рублей, поверив мошенникам

В Мордовии мошенники убедили работницу забрать из банка 20 млн рублей
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Саранска поверила мошенникам и, следуя их инструкции, отдала им деньги работодателя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Изначально у 33-летней женщины выманили код, который пришел на ее номер в сообщении. После этого лжесотрудники разных ведомств убедили ее во взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Под их давлением пострадавшая отправила на «безопасный счет» более двух миллионов рублей. Деньги она взяла из сбережений матери, в кредит и у знакомых.

Позже аферисты заявили, что в ее банке есть работник, обвиняемый в госизмене. Чтобы установить его, она должна взять в финансовой организации 20 миллионов рублей.

«Завладев данной суммой, женщина на такси поехала из Саранска в Ульяновск, чтобы перечислить деньги», – сообщается в публикации.

Тем временем ее начальство уже обратилось в полицию, рассказав о произошедшем. Россиянку поймали в момент, когда она вносила деньги.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мошенники обманули игрока сборной России на 28 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами