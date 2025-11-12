На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР будут заочно судить наемника из Бразилии, воевавшего на стороне ВСУ

Наемник из Бразилии Менкато заочно предстанет перед судом в ДНР
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Воевавший на стороне Киева наемник из Бразилии Орлей Менкато заочно предстанет перед судом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В сообщении отмечается, что прокуратура в ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина Бразилии Орлея Менкато. На данный момент он объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в январе 2024 года Менкато прибыл на Украину через пограничный пункт пропуска Польши. Там он заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Как отмечает следствие, на Украине он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием. После этого вплоть до лета 2025 года он принимал участие в боях против Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). За это наемник получил более 1,7 млн рублей.

Ранее военный эксперт заявил, что наемники ВСУ в Харькове ходят в гражданской одежде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами