В ДНР будут заочно судить наемника из Бразилии, воевавшего на стороне ВСУ

Воевавший на стороне Киева наемник из Бразилии Орлей Менкато заочно предстанет перед судом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В сообщении отмечается, что прокуратура в ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина Бразилии Орлея Менкато. На данный момент он объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в январе 2024 года Менкато прибыл на Украину через пограничный пункт пропуска Польши. Там он заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Как отмечает следствие, на Украине он прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием. После этого вплоть до лета 2025 года он принимал участие в боях против Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). За это наемник получил более 1,7 млн рублей.

Ранее военный эксперт заявил, что наемники ВСУ в Харькове ходят в гражданской одежде.