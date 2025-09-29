Кардиолог раскрыл максимальную частоту пульса при кардионагрузке

У обычного человека средний пульс при максимальной кардионагрузке должен составлять около 150 ударов в минуту, однако точный показатель зависит от возраста. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

«Если мы говорим про пульс на тренировке, то существует специальная таблица, шкала максимальной нагрузки сердца для каждой возрастной группы. Это слишком большой разброс, это огромная таблица, и там есть такое понятие субмаксимальная нагрузка — это нагрузка, на частоте сердечных сокращений которых человеческий организм может двигаться, не принося себе никаких ущербов здоровью. Если говорить для среднестатистического человека, то это может быть на высоте нагрузки кардио порядка 150 ударов пульса и давление порядка 150. Это то, что человек может выдержать на высоте нагрузки максимальной, а потом все должно прийти в норму, это допустимо. Это усредненное, а в целом для каждой возрастной группы свое», — сказал он.

По словам Кондрахина, если пульс учащается уже в самом начале кардиотренировки, значит сердце не выдерживает нагрузку — это повод обратиться к врачу.

«Я бы рекомендовал все эти вопросы решать с врачом индивидуально для каждого человека, потому что нельзя вот так взять, подойти к вопросу, сказать, что для вас это нормальная такая частота и так далее. Если мы говорим про кардионагрузку и частоту пульса, надо помнить, что если пульс неадекватный — если человек начинает только двигаться, а пульс уже побежал вперед, ему уже тяжело работать под этой нагрузкой, — то это, скорее всего, неправильная, аномальная нагрузка. И значит пульс показывает то, что сердце не выдерживает нагрузку. Тогда стоит обратиться к врачу», — добавил он.

