В Раде заявили, что Киев покупает статьи в западных СМИ на деньги Миндича

Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского скупает статьи в западных СМИ
Global Look Press

Украинские чиновники во главе с руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком скупают статьи в западных СМИ на деньги бизнесмена Тимура Миндича. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО.

«Мы уже привыкли, что на сворованные Миндичем деньги Ермак покупает статейки в американской прессе. Так вот вопрос, статья Залужного в New York Post — <...> это тоже за деньги Миндича?» — задался вопросом парламентарий.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». Детективы НАБУ пришли к нему с обысками, однако на этот момент бизнесмен уже покинул страну.

Ранее в США допустили причастность Зеленского к коррупционному скандалу в энергетике.

