Забивший ремнем падчерицу россиянин не смог обжаловать приговор

Забивший ремнем падчерицу в Сочи мужчина не смог обжаловать приговор суда
Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Житель Сочи, который забил падчерицу ремнем, не смог обжаловать приговор. Об этом этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина истязал дочь сожительницы ремнем так, что девочка не выжила, был приговорен Центральным районным судом города к 18 годам лишения свободы в колонии особого режим. В качестве мотива своих действий мужчина обозначил то, что был недоволен поведением девочки.

Осужденный попытался обжаловать приговор.

«Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе судов.

Ранее в Индии муж расправился с беременной супругой за маленькое приданое.

