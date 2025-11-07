На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Муж забил беременную супругу ножом за маленькое приданое

В Индии муж расправился с беременной супругой за маленькое приданое
Shutterstock

В Индии супруг забил ножом беременную партнершу, предположительно, из-за небольшого приданого. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в одной из деревень округа Пилибхит штата Уттар-Прадеш 6 ноября. По предварительной информации, на 24-летнюю женщину, которая была на четвертом месяце беременности, напал ее 29-летний супруг и его родственники. Тело женщины, покрытое порезами, нашел ее родной брат. Юноша рассказал, что его родственница вышла замуж три года назад. Ее родители отдали за дочь небольшое приданое, о размере которого две семьи договорились заранее. Но, по словам молодого человека, все это время новые родственники давили на невестку, требуя больше денег. В итоге, по предварительной информации, конфликт закончился расправой.

Ранее в Индии собаки разорвали младенца, которого незамужняя мать выкинула в кусты.

