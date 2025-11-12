На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские врачи спасли мужчину с полной блокадой сердца на фоне инфаркта

В Находке хирурги спасли пациента с полной блокадой сердца на фоне инфаркта
«Газета.Ru»

Врачи Находкинской больницы спасли 66-летнего мужчину, у которого случилась полная блокада сердца. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Медики рассказали, что пациент поступил в медицинское учреждение с инфарктом. Из-за обширного поражения сердечной мышцы у него нарушилась согласованная работа предсердий и желудочков — сердце стало биться втрое реже нормы.

Чтобы помочь мужчине, врачи провели ему экстренную операцию.

«За 20 минут пациенту запустили работу сердца. Затем в палате реанимации и интенсивной терапии мы стабилизировали жизненно важные функции организма», — рассказал кардиолог Михаил Шевчук.

Через 12 дней мужчину перевели в Приморскую краевую клиническую больницу во Владивостоке, где ему установили под кожу постоянный кардиостимулятор. Пациента уже выписали домой.

Ранее врач назвала главные симптомы приближающихся инфаркта и инсульта.

