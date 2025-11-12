В Москве госпитализировали учителя после нападения старшеклассника в школе

Ученик 10 класса напал на учителя в одной из столичных школ. Об этом сообщил департамент образования и науки Москвы в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел во время перемены. Подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал стопку тетрадей и убрал их к себе в портфель. После возвращения в кабинет учитель заметила пропажу и потребовала вернуть тетради. Школьник агрессивно отреагировал на просьбу педагога и начал бить ее по голове. Известно, что учителя госпитализировали. Однако о состоянии и травмах женщины ничего не сообщается.

«Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона», — заявили в департаменте.

Отмечается, что к расследованию происшествия привлечены правоохранительные органы. В свою очередь руководство школы проводит внутреннее расследование. По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона, добавили в департаменте. В частности, будет рассмотрен вопрос об исключении ученика.

До этого по сети распространились кадры с дракой учителя физики и ученика в школе села Поселье Иволгинского района Бурятии. По словам очевидцев, конфликт якобы спровоцировал педагог, отвесив подростку подзатыльник. Тогда школьник повалил учителя на пол в раздевалке и принялся бить его кулаками. В ходе потасовки несовершеннолетний сломал себе кисть, а учителя затем отстранили от работы. Его коллеги даже создали петицию, чтобы поддержать мужчину, который, как сообщается, стал жертвой провокации и травли со стороны детей.

Ранее девятиклассница из Приморья избила одноклассницу на уроке и попала на видео.