На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве госпитализировали учителя после нападения старшеклассника в школе

Ученик 10 класса напал на учителя на перемене в московской школе
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ученик 10 класса напал на учителя в одной из столичных школ. Об этом сообщил департамент образования и науки Москвы в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел во время перемены. Подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал стопку тетрадей и убрал их к себе в портфель. После возвращения в кабинет учитель заметила пропажу и потребовала вернуть тетради. Школьник агрессивно отреагировал на просьбу педагога и начал бить ее по голове. Известно, что учителя госпитализировали. Однако о состоянии и травмах женщины ничего не сообщается.

«Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона», — заявили в департаменте.

Отмечается, что к расследованию происшествия привлечены правоохранительные органы. В свою очередь руководство школы проводит внутреннее расследование. По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона, добавили в департаменте. В частности, будет рассмотрен вопрос об исключении ученика.

До этого по сети распространились кадры с дракой учителя физики и ученика в школе села Поселье Иволгинского района Бурятии. По словам очевидцев, конфликт якобы спровоцировал педагог, отвесив подростку подзатыльник. Тогда школьник повалил учителя на пол в раздевалке и принялся бить его кулаками. В ходе потасовки несовершеннолетний сломал себе кисть, а учителя затем отстранили от работы. Его коллеги даже создали петицию, чтобы поддержать мужчину, который, как сообщается, стал жертвой провокации и травли со стороны детей.

Ранее девятиклассница из Приморья избила одноклассницу на уроке и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами