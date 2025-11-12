На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В 29 лет умерла победительница конкурса «Русская красавица»

«Русская красавица» Рыбакова скоропостижно скончалась от пневмонии в 29 лет
Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая/VK

Победительница конкурса «Русская красавица», амбассадор арт-кластера «Таврида» Юлия Рыбакова скончалась в возрасте 29 лет. Причиной смерти стали осложнения от пневмонии, сообщает Марийский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая в группе «Вконтакте».

«К сожалению, болезнь не пощадила её в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет. Администрация, педагоги, выпускники и студенты колледжа приносят глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юлии!», — говорится в посте.

Девушка с отличием окончила колледж по специальности «Сольное и хоровое народное пение», продолжала образование в Чувашском институте культуры и искусств. После выпуска осталась работать в Чувашии, состояла в Молодежном совете при Минкультуры региона, занималась проектами для детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам педагогов колледжа, Юлия была одной из самых ярких выпускниц последних десяти лет.

В комментариях к посту люди выражают соболезнования родным и близким Рыбаковой. Многие отмечают, что Юлия была добрым и жизнерадостным человеком.

Ранее умерла звезда «Брюса Всемогущего».

