Лукашенко доложили о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Белоруссии

Свыше тысячи литовских фур, застрявших на территории Белоруссии, разместили на специальных стоянках, находящихся вблизи пунктов пропуска. Об этом сообщил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, передает агентство БелТА.

По словам министра, на проезжей части остаются 26 бесхозных прицепов и полуприцепов. На данный момент принимаются все необходимые меры для установления собственников этих машин.

«Однако, несмотря на то, что информация идет в СМИ, никто не явился для их эвакуации. По моей команде все данные прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки», — сказал Кубраков.

Он также напомнил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ставил задачу «отнестись к этим людям по-человечески» и оказывать всю необходимую помощь водителям. Поэтому МВД иногда решает вопросы, которые не совсем касаются органов внутренних дел. Чаще всего водители литовских фур обращаются с вопросами о доставке к гостиницам или помощи в поиске знакомых, где можно было бы временно находиться.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее в Белоруссии выразили готовность на переговоры с Литвой.