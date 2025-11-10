Стало известно, помогают ли утяжеленные одеяла при бессоннице

Утяжеленные одеяла — плотные пледы, наполненные стеклянными шариками или пластиковыми гранулами, — обещают избавление от тревоги и бессонницы. Селебрити и блогеры уверяют, что благодаря они спят крепче и чувствуют себя спокойнее. Однако ученые предупредили: эффект таких одеял не так очевиден, как утверждает реклама. Об этом сообщает портал The Conversation.

Принцип действия одеяла прост: равномерное давление на тело создает ощущение объятий или защиты — эффект, который специалисты называют «глубокой тактильной стимуляцией». Обычно вес такого одеяла составляет около 10% массы тела человека.

Научные данные действительно указывают на пользу утяжеленных одеял — но с оговорками. В одном исследовании с участием 120 пациентов психиатрических клиник утяжеленные одеяла помогли снизить проявления бессонницы у людей с депрессией, тревожными расстройствами и синдромом дефицита внимания. Другие работы показали уменьшение тревожности примерно у 60% участников.

Однако все эти исследования проводились среди людей с диагностированными психическими нарушениями. Для здоровых пользователей убедительных доказательств эффективности пока нет. Обзоры показывают, что в контрольных группах без проблем со сном или тревогой статистически значимого улучшения не наблюдается. Более того, около половины публикаций не соответствуют строгим критериям качества, что ставит под сомнение масштаб рекламных обещаний.

Тем не менее утяжеленные одеяла могут быть полезны некоторым категориям людей — например, тем, кто работает посменно и вынужден спать днем: медработникам, пилотам или спасателям. Они помогают быстрее расслабиться и заснуть. Кроме того, срабатывает и эффект плацебо: если человеку действительно становится спокойнее под тяжелым одеялом, это само по себе улучшает качество сна.

При этом есть и противопоказания. Людям с заболеваниями дыхательной системы, сердца, нарушением кровообращения, повышенным давлением, диабетом или клаустрофобией следует проконсультироваться с врачом. Детям и людям, которые не могут самостоятельно выбраться из-под одеяла, использовать его не рекомендуется.

В целом специалисты считают утяжеленные одеяла безопасным, но переоцененным способом улучшить сон. Они не заменяют полноценный отдых, гигиену сна и психотерапию, однако могут стать приятным дополнением к вечернему ритуалу расслабления.

