Школьный смотритель 15 лет накачивал жену наркотиками и насиловал на камеру

В Германии мужчина 15 лет накачивал жену наркотиками и насиловал на камеру
Depositphotos

В Германии 61-летний школьный смотритель обвиняется в регулярных изнасилованиях супруги и распространении видео. Об этом сообщает Bild.

Все происходило в период с 2009 года до весны 2024 года. По версии обвинения, Фернандо С. неоднократно подмешивал своей жене наркотики, а затем насиловал ее и снимал эти действия на видео. Полученные записи он передавал другим мужчинам.

Теперь мужчина обвиняется по шести эпизодам изнасилования, трем случаям сексуального насилия, одному случаю тяжкого нападения и 30 случаям нарушения интимной сферы личной жизни посредством фотографирования.

С февраля подсудимый находится в предварительном заключении. Судебный процесс по делу проходит за закрытыми дверями и не закончен на данный момент.

Ранее девушка случайно нашла в телефоне у партнера видео, где он насилует ее во сне.

