Россияне высказались о коротких роликах в интернете

Четверть россиян ощущают потерю времени от просмотра коротких видео в интернете
Четверть российских пользователей интернета испытывают чувство опустошенности и сожаления о потраченном времени после просмотра коротких, часто бессмысленных видеороликов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co.

«Реакция на длительное погружение в мир коротких видео различна: 46% воспринимают это как обычное развлечение без каких-либо последствий. Однако 25% опрошенных ощущают чувство пустоты и упущенного времени, а 24% – даже раздражение. Лишь немногие респонденты отметили, что просмотр таких видео помог им расслабиться (3%) или принес легкое вдохновение (2%)», – сообщают аналитики медиахолдинга.

Как показывает опрос, 15% респондентов смотрят развлекательные видео перед сном, 14% – во время поездок. Еще 7% отвлекаются на них на работе, и столько же – чтобы посмеяться вместе с друзьями. Однако у 57% опрошенных просмотр подобных видео выходит из-под контроля, приводя к нерациональному использованию времени.

Феномен «залипательных» видео остается спорным. Ежедневно их смотрят целенаправленно 15% респондентов, 8% – несколько раз в неделю, и 25% – случайно, когда находят их в ленте и не могут остановиться. При этом 28% признались, что обращаются к такому контенту редко, а 24% стараются избегать его вовсе, подчеркивают в Rambler&Co.

