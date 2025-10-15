Женщина выпила в баре коктейль и потеряла зрение

Женщина из Бразилии сходила в бар и потеряла зрение из-за метанола, содержащегося в алкоголе, пишет LADBible.

43-летняя жительница Бразилии Радхарани Домингос потеряла зрение на 18 дней после того, как отпраздновала день рождения подруги в баре. Женщина выпила коктейль, который, как выяснилось позже, содержал метанол.

На следующий день после вечеринки Домингос почувствовала себя плохо и начала терять зрение. Ее госпитализировали и перевели в отделение интенсивной терапии. Первоначально врачи подозревали инсульт, однако лишь спустя 10 дней обнаружили в ее организме следы метанола.

Бар, где женщина отравилась, на данный момент закрыт. По данным СМИ, в стране уже зафиксировано 225 случаев отравления метанолом — большинство в Сан-Паулу. Радхарани стала одной из первых пострадавших, кто рассказал о произошедшем публично.

«Они отравили меня — и, вероятно, других людей. Это отвратительно», — рассказала она .

Министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья назвал происходящее «беспрецедентной ситуацией» и призвал граждан не употреблять дистиллированные напитки неизвестного происхождения.

