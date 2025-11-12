На Кубани второй день ищут мальчика, который ушел в школу и не вернулся

В Краснодарском крае второй день ищут 12-летнего школьника

В Краснодарском крае полиция ищет 12-летнего Егора Смирнова, который ушел в школу и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

В ведомстве уточнили, что последний раз мальчика видели утром 11 ноября: он отправился на занятия в школу и домой больше не вернулся.

«Приметы Егора: рост 150-154 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы. Был одет в красную куртку, казачью форму, черные кроссовки, с собой черный рюкзак с салатовыми полосками», — рассказали в полиции.

В МВД отметили, что поиском ребенка занимаются сотрудники ведомства, а также добровольцы из поисковых отрядов.

