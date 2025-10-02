В Приморье мать выбежавшего голым на дорогу ребенка объяснила, что случилось

В Уссурийске мать выбежавшей на дорогу девочки обвинила в этом ее брата

В Уссурийске местная жительница, годовалая дочь которой выбежала голой на проезжую часть, объяснила, как так получилось. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

По словам 30-летней матери, она раздела младшую девочку для купания, а один из ее сыновей в это время пошел на колонку за водой, не закрыл калитку, и дочь выбежала за ним.

«Увидев, что младшая сестра выбежала на проезжую часть, старшая увела ее с проезжей части и отправила домой», — рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что дети растут в полной семье, которая на учете не состоит. В отношении матери ребенка составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Видео с девочкой, выбежавшей на дорогу, опубликовал местный блогер Марк Чернослив в своем Telegram-канале. Кадры прислала подписчица канала. Женщина рассказала, что инцидент произошел на улице Ломоносова 1 октября.

