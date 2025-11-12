Крупнейший азиатский лоукостер захотел запустить прямые рейсы в Россию

В AirAsia заявили о планах в течение полугода запустить прямые рейсы в Россию

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia в течение шести месяцев планирует начать выполнять прямые рейсы по маршруту Бангкок — Москва. Об этом ТАСС заявил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес.

«Вчера моя команда сообщила, что нашла самолеты, которые позволят нам летать в Россию. Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты», — сказал он.

Фернандес уточнил, что первый маршрут, рассматриваемый для запуска в течение следующих шести месяцев, — это рейсы между Москвой и Бангкоком.

До этого японская авиакомпания JAL (Japan Airlines Co., Ltd.) сообщила, что возобновление прямого авиасообщения между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для этого будут созданы необходимые условия.

29 октября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия и Япония ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения, однако окончательное решение зависит от позиции Токио, который координирует свою политику с партнерами по G7.

