Крупнейший азиатский лоукостер захотел запустить прямые рейсы в Россию

В AirAsia заявили о планах в течение полугода запустить прямые рейсы в Россию
Toby Melville/Reuters

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia в течение шести месяцев планирует начать выполнять прямые рейсы по маршруту БангкокМосква. Об этом ТАСС заявил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес.

«Вчера моя команда сообщила, что нашла самолеты, которые позволят нам летать в Россию. Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты», — сказал он.

Фернандес уточнил, что первый маршрут, рассматриваемый для запуска в течение следующих шести месяцев, — это рейсы между Москвой и Бангкоком.

До этого японская авиакомпания JAL (Japan Airlines Co., Ltd.) сообщила, что возобновление прямого авиасообщения между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для этого будут созданы необходимые условия.

29 октября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия и Япония ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения, однако окончательное решение зависит от позиции Токио, который координирует свою политику с партнерами по G7.

Ранее бортпроводница напилась водки во время рейса, чтобы «успокоить нервы», и лишилась работы.

