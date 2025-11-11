В Японии оценили возможность возобновления прямых авиаперелетов с Россией

Возобновление прямого авиасообщения между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для этого будут созданы необходимые условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую авиакомпанию JAL (Japan Airlines Co., Ltd.).

По словам представителей компании, на данный момент число посещающих Японию россиян стремительно растет.

«Что касается возобновления авиасообщения, то как и в случае с другими приостановленными рейсами, мы начнем рассматривать этот вопрос на этапе, когда будут созданы условия для возобновления (полетов — прим. ред.)», — заявили представители компании.

Помимо этого, в JAL прокомментировали сообщения СМИ о переговорах вокруг восстановления прямых рейсов, сказав, что не располагают информацией о достоверности этой информации. Они подчеркнули, что сроки возобновления полетов не определены.

29 октября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью «Известиям» сообщил, что Россия и Япония ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения, однако окончательное решение зависит от позиции Токио, который координирует свою политику с партнерами по G7.

Прямые рейсы между странами выполнялись почти 55 лет, но были приостановлены Японией в марте 2022 года. Эксперты отмечают, что восстановление авиасообщения в текущих условиях маловероятно из-за санкционного давления на Россию.

Ранее в Кремле назвали скандал с Курильскими островами внутренним делом Японии.