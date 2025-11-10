Бортпроводница напилась водки во время рейса, чтобы «успокоить нервы», и лишилась работы

В США стюардесса выпила водку, чтобы успокоить нервы, и была уволена

Стюардесса авиакомпании United Airlines лишилась работы за выпитую водку во время трансатлантического рейса, чтобы «успокоить нервы», пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту ночного рейса из Сан-Франциско в Лондон. 56-летняя Маргит Лейк, которая проработала в авиакомпании 26 лет, призналась, что тайно пронесла на борт несколько мини-бутылок водки, чтобы «успокоить нервы» во время работы с пассажирами.

К моменту прибытия самолета Boeing 777 в аэропорт Хитроу состояние стюардессы вызвало тревогу. Парамедики, поднявшиеся на борт, обнаружили у нее запах алкоголя и пониженное кровяное давление. Анализ показал шокировавший медиков результат — 216 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови при установленном для членов экипажа лимите в 26 миллиграммов.

Суд учел, что опьянение Лейк не привело к срыву полета, что избавило ее от потенциального двухгодичного тюремного срока. Однако наказания избежать не удалось: суд назначил ей штраф в размере $1900, доплату в фонд помощи жертвам преступлений в размере $770, а также судебные издержки в $115.

Как сообщают СМИ, через несколько дней после инцидента Лейк была уволена.

Ранее вылет самолета задержали на четыре часа из-за подравшихся стюардесс.