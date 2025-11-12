Врач рассказала, какими продуктами можно заедать стресс

Заедать стресс лучше определенными продуктами, которые способны снизить тревожность и поддержать организм в напряженные моменты, например, темным шоколадом. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По ее словам, 40 г этого продукта могут увеличить выброс в организме эндорфинов — гормонов радости и удовольствия, а также добавить энергии. К полезным врач также отнесла сельдерей, чеснок, солодку, жирную рыбу, ромашковый чай и орехи.

«Можно добавить капусту: брюссельскую, белокочанную, брокколи. Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А еще в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток», — отметила Денисенко.

Кроме того, стресс помогут снизить оливковое масло и ягоды — малина, черника, ежевика и черная смородина.

