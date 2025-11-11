На полках магазинов «Сделано в Москве» к Новому году появятся товары столичных брендов

Москвичи и гости столицы смогут приобрести новогодние товары от столичных брендов в магазинах «Сделано в Москве», сообщается на сайте mos.ru.

На полках магазинов появятся елочные игрушки, сувениры, косметика и украшения для Нового года.

Организаторы проекта «Сделано в Москве» отметили, что с 11 по 17 ноября на сайте проекта пройдет отбор среди московских производителей одежды, декора, косметики, игрушек и другой продукции к Новому году. Всего организаторы проекта отберут 35 брендов, которые представят свои зимние коллекции товаров, которые можно будет приобрести с 1 декабря.

Кроме того, локальные бренды представят новые коллекции зимней одежды, обуви, а также бижутерию.

Напомним, фирменные магазины «Сделано в Москве» открылись в декабре 2024 года. Всего в Москве находятся 3 магазина, в которых представлена продукция от более чем 400 московских компаний. «Сделано в Москве» — проект по продвижению локальных брендов. Сегодня он насчитывает более 7,5 тыс. участников, а на сайте можно найти более 36 тыс. товаров, созданных в столице.