В киберполиции рассказали, как не стать жертвой фишинга в мессенджерах

В МВД раскрыли новые схемы фишинга в мессенджерах
true
true
true
close
Shutterstock

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников в мессенджерах, необходимо проверять аккаунт, с которого пишут, а также защищать персональную учетную запись. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В киберполиции напомнили, что злоумышленники активно используют Telegram и другие мессенджеры для выманивания персональных данных или банковских данных.

В ведомстве предупредили, что мошенники часто создают поддельные аккаунты, похожие на официальные профили банков, маркетплейсов и служб поддержки, часто заменяя одну букву в имени или добавляя «_bot».

В ведомстве напомнили, что необходимо сравнить имя пользователя с указанным на официальном сайте, а также посмотреть дату создания аккаунта. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам из чатов, а использовать только те, которые есть на сайте компании, заключили в МВД.

В Роскачестве ранее предупредили о рисках покупки сим-карт в непроверенных точках. Есть вероятность столкнуться с мошенниками, которые продают нерабочие SIM-карты. После оплаты такая карта может просто не активироваться, и абонент потеряет деньги.

Ранее стало известно о мошеннической схеме с получением налогового вычета.

