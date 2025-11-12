Мужчина обокрал уснувшего посетителя ресторана в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье на видео попало, как мужчина обокрал спящего посетителя ресторана. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток в ресторане на улице Дружбы в городе Химки. Неизвестный заметил в вестибюле крепко уснувшего мужчину, но поначалу прошел мимо него. Через несколько минут вернулся и, дождавшись, когда вокруг не будет лишних глаз, вытащил из кармана куртки посетителя телефон. Затем он снял с него еще и наручные часы.

Произошедшее попало на видео. Полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний москвич. У него нашли и изъяли похищенные часы, а телефон он успел продать таксисту.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

