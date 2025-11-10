Криминалист назвал страны, куда могли сбежать Усольцевы, которых ищут в тайге

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, могла преднамеренно сбежать в США через третьи страны. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

По версии эксперта, супруги могли воспользоваться программой воссоединения семьи, чтобы перебраться к сыну Сергея Усольцева от второго брака.

«Самые удобные для них в этом плане — Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», — отметил Игнатов.

Криминалист также не исключил, что Усольцевы могли запросить политическое убежище в США. Одной из возможных причин побега могла стать необходимость погашения крупных кредитов, взятых для завода, — их нужно было вернуть до 14 ноября.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

