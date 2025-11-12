На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На должность главы Комитета молодежи Казани поступило рекордное количество заявок

В Казани завершается прием заявок на должность руководителя Комитета по делам молодежи
true
true
true
close
PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

В Казани завершается прием заявок на конкурсный отбор кандидатов на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома города. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, молодежная политика играет ключевую роль для Казани, которая привлекает молодых людей со всей России. Он подчеркнул, что Казань стала городом-магнитом для молодежной аудитории.

«Мы работаем над тем, чтобы отвечать запросам молодежи, создавать условия для ее профессиональной самореализации, интересного досуга и счастливой жизни. Заняться решением этих непростых, но очень интересных задач в составе команды Казани предстоит и новому руководителю комитета по делам детей и молодежи», — сказал Метшин.

Новый руководитель комитета будет заниматься решением задач, включая взаимодействие с общественными организациями, студенческим сообществом, а также реализацию программ патриотического воспитания и развитие волонтерского движения.

Старт заявочной кампании был дан 5 ноября, и за неполную неделю поступило 207 анкет от желающих возглавить молодежное направление. Большинство заявок (74%) поступило из Казани. Однако география участников охватывает не только Татарстан, но и другие регионы России. Заявки пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, а также из Сибири и Урала. Наибольшее количество анкет (10) отправили из Уфы. Самая отдаленная заявка поступила из Владивостока.

Среди соискателей преобладают мужчины (2/3 от общего числа), средний возраст участников — 35 лет. Самому молодому кандидату 20 лет, самому старшему — 63 года. Профессиональные сферы заявителей разнообразны: среди них представители РЖД, «Вертолетов России», «Сибура», банковской сферы, строительного направления и частного бизнеса.

После завершения приема заявок состоится кадровая оценка потенциала кандидатов, а затем пройдут встречи и собеседования. Финальным этапом станет презентация стратегий развития молодежной политики перед экспертным советом, который выберет победителя.

Напомним, открытый конкурс на руководящие должности ранее проводился в Казани для главного архитектора, руководителей управлений физкультуры и спорта, культуры и ЗАГС. Однако количество заявок на этот раз стало рекордным.

