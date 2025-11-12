СМИ узнали подробности о замаскированной под деньги бомбе в Красногорске

Замаскированное под деньги взрывное устройство, при взрыве которого в подмосковном Красногорске несовершеннолетний лишился пальцев, было дополнительно начинено гвоздями. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на друга семьи пострадавшего.

«Снаряд был начинен гвоздями», — сообщается в публикации.

Инцидент произошел вечером 11 ноября на улице Пионерской, когда ребенок возвращался с тренировки. Девятилетний мальчик поднял с земли сверток денег, после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадавшему повредило руку, несколько пальцев оторвало. Его госпитализировали.

Информацию о взрыве подтвердил тренер спортивного клуба в Красногорске в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости». Мужчина рассказал, что вышел из зала и увидел, что на асфальте лежит мальчик, у которого одна рука была в крови. Он спросил, нужна ли помощь, но на месте уже была бригада скорой помощи. Тренер добавил, что не знает ничего о взрывном устройстве.

