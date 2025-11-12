На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Чувашии задержали при попытке вступить в террористическую организацию

Житель Чувашии хотел уехать из России и вступить в террористическую организацию
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Чувашии, который планировал выехать за границу для участия в деятельности международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Чувашской Республике.

По данным ведомства, 52-летний уроженец республики подозревается в покушении на участие в деятельности террористической организации. Мужчина был задержан в международном аэропорту Казани при попытке вылететь в одну из ближневосточных стран.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ», — сообщили в УФСБ.

Следствие установило, что подозреваемый через мессенджеры общался с функционерами террористической организации, выражал им свою приверженность и намерение активно участвовать в их деятельности.

30 октября сообщалось, что житель города Туапсе Краснодарского края Алексей Орлов осужден Южным окружным военным судом на восемь лет лишения свободы за попытку присоединиться к террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в сборе сведений о российском военном.

