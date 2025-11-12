На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При пожаре в административном здании в Новосибирске пострадал охранник

МЧС: охранник горящего административного здания в Новосибирске получил ожоги рук

В Новосибирске охранник горящего административного здания получил незначительные ожоги рук. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Охранник получил незначительные ожоги рук, от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подразделение пожарных прибыло к месту происшествия спустя четыре минуты после вызова. На момент прибытия спасателей возгорание происходило в помещениях по производству мебели на третьем этаже, однако впоследствии огонь перешел и на кровлю здания.

Пожар произошел на улице Тургенева. По данным МЧС, возгорание было локализовано в 7:46 по местному времени (3:46 мск).

Отмечается, что на локализацию огня на общей площади 1 тыс. квадратных метров потребовалось более трех часов. Региональное управление МЧС направило на место инцидента 22 единицы техники, в настоящее время там работают 69 спасателей.

Ранее в Казани загорелся фитнес-клуб в жилом комплексе.

