В Новосибирске горит административное трехэтажное здание

В Новосибирске произошло возгорание в трехэтажном административном здании
РИА Новости

В Новосибирске загорелось административное трехэтажное здание на площади 1 тыс. квадратных метров, пожар локализовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

«Произошел пожар в трехэтажном административном здании. Площадь пожара 1000 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что инцидент произошел на улице Тургенева. Пожарные локализовали возгорание в 7:46 по местному времени (3:46 мск).

Отмечается, что в справочнике 2ГИС указано 47 организаций, офисов, студий и пунктов выдачи заказов, которые базируются в данном здании.

3 ноября в административном здании на юго-западе Москвы провели эвакуацию после возгорания в одном из его помещений.

По данным МЧС России, пожар произошел по адресу Новоясеневский проспект, дом 1. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших в результате инцидента не было, эвакуацию провели до прибытия бригады спасателей.

Ранее в Казани загорелся фитнес-клуб в жилом комплексе.

