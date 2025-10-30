Жителя Кубани осудили за попытку перехода в террористическую организацию

Житель города Туапсе Краснодарского края Алексей Орлов осужден Южным окружным военным судом на восемь лет лишения свободы за попытку присоединиться к террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Обвиняемый, находясь в Туапсе с 14 марта по 23 апреля 2025 года, установил контакт с представителем запрещенной террористической группировки «Легион «Свобода России» и выразил стремление стать ее членом. Суд признал Орлова виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, при этом первые два года он проведет в тюрьме.

Следствие утверждает, что осужденный планировал прибыть на автобусе в Донецк, где его должен был встретить представитель вышеуказанной террористической организации и оказать содействие во вступлении в ее ряды.

В конце апреля 2025 года Орлов был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время подготовки к поездке. Он собрал личные вещи и документы и намеревался отправиться на посадку в автобус.

Ранее экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали за призывы к терроризму.