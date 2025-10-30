На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Кубани осудили за попытку перехода в террористическую организацию

Жителю Туапсе дали 8 лет за попытку вступить в террористическую организацию
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Житель города Туапсе Краснодарского края Алексей Орлов осужден Южным окружным военным судом на восемь лет лишения свободы за попытку присоединиться к террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Обвиняемый, находясь в Туапсе с 14 марта по 23 апреля 2025 года, установил контакт с представителем запрещенной террористической группировки «Легион «Свобода России» и выразил стремление стать ее членом. Суд признал Орлова виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, при этом первые два года он проведет в тюрьме.

Следствие утверждает, что осужденный планировал прибыть на автобусе в Донецк, где его должен был встретить представитель вышеуказанной террористической организации и оказать содействие во вступлении в ее ряды.

В конце апреля 2025 года Орлов был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время подготовки к поездке. Он собрал личные вещи и документы и намеревался отправиться на посадку в автобус.

Ранее экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали за призывы к терроризму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами