Почти 3 млн семей потеряют доступ к семейной ипотеке из-за роста ставки

«Известия»: более 2,8 млн семей могут потерять доступ к семейной ипотеке
Shutterstock

Более 2,8 миллиона российских семей могут лишиться возможности получить льготную ипотеку из-за планов повышения ставки по программе. Такие расчеты представили эксперты, опрошенные «Известиями».

Речь идет о семьях с одним ребенком, которые составляют 55% от общего числа семей с детьми в России. При повышении ставки с 6 до 12% ежемесячный платеж по кредиту вырастет на 38%, а переплата увеличится в 2,5 раза.

«При повышении льготной ставки до 12% медианный ежемесячный платеж по семейной ипотеке для семей с одним ребенком вырастет на 38%, до 43,5 тыс. рублей в месяц», — сообщил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

11 ноября глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. На данный момент обсуждаются ставки 4, 6 и 10 либо 12%. Если один ребенок, то 10 либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%. Однако для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается.

Ранее в Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для молодых семей до 2%.

