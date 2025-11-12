В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для молодых семей до 2%

Единственным реальным способом приобретения собственного жилья для молодых семей с детьми остается государственная программа «Молодая семья». Такое заявление в беседе с Life.ru сделала депутат Госдумы Нина Останина, раскритиковавшая действующие ипотечные ставки.

Парламентарий выступила против дифференцированной ставки по семейной ипотеке, предложив вместо этого базовую льготную ставку на уровне 2% с последующим уменьшением долга на 25% за каждого ребенка.

«Для многодетных семей ставка должна быть нулевой», — подчеркнула Останина.

Депутат также предложила изменить условия программы «Молодая семья», убрав возрастное ограничение в 35 лет. По ее мнению, платеж по социальному жилью не должен превышать 2%, что сделает программу действительно доступной для нуждающихся семей.

11 ноября глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%. Однако для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается.

Ранее был раскрыт смысл дифференцированной семейной ипотеки.