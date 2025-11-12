На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На климатическом саммите ООН в Бразилии произошли столкновения

Guardian: на саммите ООН COP30 в Белене произошли стычки протестующих с охраной
true
true
true
close
Jacob Lund/Shutterstock/FOTODOM

На климатическом саммите ООН COP-30 в Белене (Бразилия) произошли столкновения между протестующими и охранниками, когда группа людей в традиционных нарядах коренных жителей ворвалась в конференц-зал. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, десятки людей, некоторые из которых были одеты в яркие головные уборы из перьев, ворвались в «Голубую зону» саммита, после чего сотрудники охраны попытались их остановить.

Сообщается, что один из протестующих нес плакат с лозунгом «Наши леса не продаются». По информации ООН, в результате столкновений двое охранников получили легкие травмы. После инцидента были приняты меры по обеспечению безопасности, работа саммита продолжается в штатном режиме.

«Они (протестующие. — «Газета.Ru») делали это не потому, что были плохими людьми. Они в отчаянии и пытаются защитить свою землю, реку [Амазонку]», — передает газета слова члена Глобальной коалиции молодежи Агустина Оканья.

В издании отметили, что организаторы саммита в Бразилии активно поощряют уличные демонстрации на фоне конференции по вопросам климата.

Климатический саммит ООН COP30 стартовал 10 ноября. Ожидается, что численность делегатов на его полях достигнет 45 тысяч человек.

Ранее Трамп назвал слова об изменении климата «величайшей ложью».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами