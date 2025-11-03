На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Возгорание произошло в одном из административных зданий Москвы

РИА: в административном здании на юго-западе Москвы начался пожар, его потушили
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В административном здании на юго-западе Москвы провели эвакуацию после возгорания в одном из его помещений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В одном из помещений административного здания произошло возгорание на площади 0,4 квадратных метра», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет об административном здании по адресу Новоясеневский проспект, дом 1. Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован специалистами. Пострадавших в результате пожара нет, эвакуацию провели до прибытия бригады спасателей.

28 октября сообщалось, что административное здание на Угрешской улице загорелось на юго-востоке Москвы. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 450 кв. м. Порядка 20 человек были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Ранее в Москве эвакуировали ТРЦ из-за возгорания.

