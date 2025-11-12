Бриллиантовую брошь Наполеона выставят на аукционе в Женеве

РИА: бриллиантовая брошь Наполеона будет выставлена на аукционе в Женеве

Бриллиантовая брошь Наполеона Бонапарта, которую изъяли после поражения французской армии в битве при Ватерлоо, будет выставлена на торги в рамках аукциона «Королевские и аристократические украшения» в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Драгоценность представит аукционный дом Sotheby's на торгах 12 ноября в 14:00 по местному времени (16:00 мск).

«Круглое украшение с овальным бриллиантом весом 13,04 карата, окруженным бриллиантами старинной огранки «рудник» и огранки «мазарин», в ажурной рамке, дополненной бриллиантами огранки «мазарин», начало XIX века», — передает агентство описание лота.

Сообщается, что диаметр броши составляет порядка 4,5 сантиметра, вокруг главного камня расположено около ста бриллиантов. По оценкам экспертов, стоимость украшения — от 120 до 200 тыс. швейцарских франков (от 150 до 200 тыс. долларов США).

По информации Sotheby's, изделие создали для Наполеона приблизительно в 1810 году, предположительно, для украшения его двууголки по особым случаям, в частности, в случае победы в войне. Русская армия изъяла брошь после битвы при Ватерлоо из личных вещей французского полководца, оставленных в ходе бегства.

Впоследствии украшение вручили в качестве презента королю Пруссии Фридриху Вильгельму III. После длительного нахождения во владении династии Гогенцоллернов оно было передано в частную коллекцию.

Битва при Ватерлоо состоялась 18 июня 1815 года и стала решающим сражением между армией Наполеона и войсками международной коалиции, в составе которой находились, в частности, Австрия, Англия, Пруссия и Россия. Разгром французского императора позволил сокрушить Французскую империю.

Ранее из Лувра похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн.