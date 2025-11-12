На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бриллиантовую брошь Наполеона выставят на аукционе в Женеве

РИА: бриллиантовая брошь Наполеона будет выставлена на аукционе в Женеве
true
true
true
close
Жак Луи Давид

Бриллиантовая брошь Наполеона Бонапарта, которую изъяли после поражения французской армии в битве при Ватерлоо, будет выставлена на торги в рамках аукциона «Королевские и аристократические украшения» в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Драгоценность представит аукционный дом Sotheby's на торгах 12 ноября в 14:00 по местному времени (16:00 мск).

«Круглое украшение с овальным бриллиантом весом 13,04 карата, окруженным бриллиантами старинной огранки «рудник» и огранки «мазарин», в ажурной рамке, дополненной бриллиантами огранки «мазарин», начало XIX века», — передает агентство описание лота.

Сообщается, что диаметр броши составляет порядка 4,5 сантиметра, вокруг главного камня расположено около ста бриллиантов. По оценкам экспертов, стоимость украшения — от 120 до 200 тыс. швейцарских франков (от 150 до 200 тыс. долларов США).

По информации Sotheby's, изделие создали для Наполеона приблизительно в 1810 году, предположительно, для украшения его двууголки по особым случаям, в частности, в случае победы в войне. Русская армия изъяла брошь после битвы при Ватерлоо из личных вещей французского полководца, оставленных в ходе бегства.

Впоследствии украшение вручили в качестве презента королю Пруссии Фридриху Вильгельму III. После длительного нахождения во владении династии Гогенцоллернов оно было передано в частную коллекцию.

Битва при Ватерлоо состоялась 18 июня 1815 года и стала решающим сражением между армией Наполеона и войсками международной коалиции, в составе которой находились, в частности, Австрия, Англия, Пруссия и Россия. Разгром французского императора позволил сокрушить Французскую империю.

Ранее из Лувра похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами