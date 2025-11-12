На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США вновь арестовали гражданку Молдавии, осужденную на родине за убийство

В Лос-Анджелесе во второй раз арестовали гражданку Молдавии Викторию Сороцеан, которую на родине признали виновной в преднамеренном убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на министерство внутренней безопасности (DHS).

По данным ведомства, женщина виновна в пытках с использованием электрокабеля и палки, после которых она сбросила свою жертву с девятого этажа. В Молдавии Сороцеан грозило тюремное заключение до 17 лет, поэтому она бежала в США. В январе 2020 года — при первом президентском сроке Дональда Трампа — она была задержана, однако при администрации Джо Байдена ее освободили.

«Потрясает, что администрация Байдена выпустила в Америку жестокого и опасного нелегала, который пытал человека, избивал его электрокабелем и палкой, а затем выбросил из окна девятого этажа», — передает телеканал слова замминистра внутренней безопасности Триша Маклафлин.

Она подчеркнула, что при нынешнем президенте США миграционная служба будет препятствовать нахождению в стране и свободе таких преступников. В министерстве также отметили, что решение об освобождении Сороцеан в 2022 году подтверждает «провалы предыдущей администрации».

Ранее в США афроамериканец зарезал украинку прямо в вагоне трамвая.

Второй срок Трампа
