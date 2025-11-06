В нескольких регионах России пациентам-почечникам отказывают в лекарствах

В ряде регионов России возникли перебои с обеспечением лекарствами пациентов, страдающих заболеваниями почек. Об этом «Известиям» сообщили сами пациенты и представители организации «Нефро-Лига».

Проблемы с препаратами зафиксированы в десяти субъектах, включая Башкирию, Дагестан, Татарстан, Санкт-Петербург, а также Омскую, Кировскую, Саратовскую, Нижегородскую, Рязанскую и Ульяновскую области.

В Санкт-Петербурге, по словам главы регионального отделения «Нефро-Лиги» Ирины Василевич, пациенты испытывают нехватку препарата «Парсабив», необходимого при нарушениях работы эндокринной системы у людей с хронической болезнью почек, находящихся на гемодиализе.

В Башкирии пациенты сообщают об отказах в выдаче сразу нескольких препаратов, стимулирующих выработку эритроцитов, в том числе «Эральфона». Жалобы поступают и на отсутствие «Мирцеры» (против анемии) и «Кетостерила» (для восполнения белково-энергетической недостаточности), а также препаратов железа.

Пациентка из Башкирии Альбина Абдуллина рассказала, что не получала «Эральфон» с 2024 года и лишь в этом году начала получать лекарство после решения суда.

«За это время я неоднократно обращалась с письмами в Минздрав и Росздравнадзор по республике с просьбой наладить мне выдачу лекарства», — сообщила она.

В Росздравнадзоре пояснили, что Минздрав Башкирии «не организовал своевременное лекарственное обеспечение».

В Саратовской области пациенты с хронической болезнью почек на додиализной стадии сталкиваются с задержками в получении «Калимейта» (для регулирования уровня калия), «Земплара» (при эндокринных проблемах) и препаратов от анемии. Руководитель отделения «Нефро-Лиги» по Саратовской области Рустам Хаметов считает, что причиной могут быть недостаточное финансирование и неэффективная организация закупок.

В Омской области несвоевременную выдачу лекарств связали с логистическими трудностями.

