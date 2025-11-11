«Закрыть дыру в бюджете»: раскрыт смысл дифференцированной семейной ипотеки

В России предложили ввести дифференцированную семейную ипотеку, чтобы покрыть убытки бюджета после предоставления россиянам льготных жилищных кредитов на миллиарды рублей. Это выглядит как изобретение «странных конструкций» на фоне нехватки средств в казне, но на рынке жилья в целом такие меры особо не отразятся, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Депутаты Госдумы, по сути, заявили, что сейчас в России меняются «правила игры» — если раньше государство поддерживало все семьи с любым количеством детей, то сегодня акценты будут расставляться иначе, отметила специалист. Особо это ничего не изменит – дифференцированный подход позволит лишь компенсировать убытки бюджета – это не более, чем арифметическая погрешность, убеждена Радченко.

«Это ситуация, когда нужно как-то компенсировать «навес», который возник из-за того, что надавали этих льготных ипотек на миллиарды рублей, — пояснила она. — Это непродуманная политика».

Она напомнила, что в 2014 году новостройки на российском рынке дешевели, на фоне чего решение о льготной ипотеке было очень своевременным – ставку тогда сделали на 2% ниже рыночной. В результате люди начали покупать квартиры в новых домах, экономике это никак не навредило, объяснила Радченко. Введение нового подхода к жилищному кредитованию не подстегнет строительный рынок – лишь немногие россияне смогут воспользоваться такими мерами поддержки, считает она.

«Родители должны хотеть новостройку, они должны проходить по условиям, потому что у нас очень дорогой квадратный метр. В отличие от 2014 года, у нас цены не собираются падать», — заключила эксперт.

Напомним, глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца года Госдума может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. По его словам, на данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%. Для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается. Если закон примут, то уже с 2026 года он вступит в силу.

Ранее в Госдуме выступили против семейной ипотеки под 12%.