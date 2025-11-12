На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка получила счет на 11,5 млн рублей за воду из-за ошибки в показаниях счетчика

Владелица жилья в Приамурье получила астрономический счет за воду из-за опечатки
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Россиянке по ошибке начислили 11,5 млн рублей за водоснабжение в квартире, где она не живет. Об этом РИА Новости рассказал директор компании «Тамбовские коммунальные системы» (ТКС) Антон Самохвалов.

Недавно владелице жилья в селе Тамбовка Амурской области пришел счет на сумму 11,5 миллиона рублей за водоснабжение и водоотведение. При этом известно, что девушка давно переехала в Ярославль и не живет в этой квартире. Несмотря на это, она каждый месяц передавала показания счетчиков.

«Показания передаются с ноликами. Ноль-ноль-ноль-ноль-32 куба. Ноль-ноль-ноль-ноль-37. И получилось, что единичка встала перед цифрами. И получилось за 100 тысяч кубов ей выставили», — пояснил глава «ТКС».

По его словам, ошибку могла допустить сотрудница компании, которая вручную вводила в программу показания, поступающие от собственников жилья.

«Объем большой, тысяча абонентов. Где-то, может быть, ошибку допустила. Ну, в принципе, исправили тут же одновременно, на следующий рабочий день. Нашли ошибку, определили, исправили, все выставили, все как положено», — подытожил Самохвалов.

Ранее Алена Водонаева пожаловалась на счета за ЖКХ в 1,7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами