Россиянка получила счет на 11,5 млн рублей за воду из-за ошибки в показаниях счетчика

Россиянке по ошибке начислили 11,5 млн рублей за водоснабжение в квартире, где она не живет. Об этом РИА Новости рассказал директор компании «Тамбовские коммунальные системы» (ТКС) Антон Самохвалов.

Недавно владелице жилья в селе Тамбовка Амурской области пришел счет на сумму 11,5 миллиона рублей за водоснабжение и водоотведение. При этом известно, что девушка давно переехала в Ярославль и не живет в этой квартире. Несмотря на это, она каждый месяц передавала показания счетчиков.

«Показания передаются с ноликами. Ноль-ноль-ноль-ноль-32 куба. Ноль-ноль-ноль-ноль-37. И получилось, что единичка встала перед цифрами. И получилось за 100 тысяч кубов ей выставили», — пояснил глава «ТКС».

По его словам, ошибку могла допустить сотрудница компании, которая вручную вводила в программу показания, поступающие от собственников жилья.

«Объем большой, тысяча абонентов. Где-то, может быть, ошибку допустила. Ну, в принципе, исправили тут же одновременно, на следующий рабочий день. Нашли ошибку, определили, исправили, все выставили, все как положено», — подытожил Самохвалов.

