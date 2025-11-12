На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасностях грязных губок для посуды

Доцент Золотарева: бактерии в губке для посуды грозят расстройством ЖКТ
Depositphotos

Обычная кухонная губка представляет собой чрезвычайно благоприятную среду для развития разнообразной микробиоты. Ее пористая структура, постоянная влажность и остатки органических веществ создают идеальные условия для размножения микроорганизмов, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам эксперта, чаще всего в губке можно обнаружить бактерий родов Acinetobacter, Moraxella и Chryseobacterium, которые могут вызывать инфекционные заболевания у человека при снижении иммунитета.

«Реальную опасность представляют колиформные бактерии, включая Escherichia coli, а также энтерококки, которые регулярно выявляются в бытовых губках. Эти микроорганизмы свидетельствуют о фекальном загрязнении и потенциально могут стать причиной желудочно-кишечных расстройств», — заявила эксперт.

При этом традиционные методы обработки губки демонстрируют ограниченную эффективность.

«Промывание горячей водой с мылом или замачивание в растворе пищевой соды способно удалить лишь часть поверхностной микрофлоры, в то время как бактерии, находящиеся в глубине пор, сохраняют жизнеспособность. Аналогичная ситуация наблюдается при применении дезинфицирующих средств, которые не всегда проникают в глубокие слои материала», — объяснила она.

Наиболее рациональным способом контроля микробиологической нагрузки является строгое соблюдение правил эксплуатации.

«Губку необходимо тщательно отжимать после каждого использования и хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте, что значительно замедляет размножение бактерий. Для разделения зон очистки рекомендуется использовать отдельные губки для мытья посуды и обработки рабочих поверхностей. Менять мочалки для мытья посуды следует не реже одного раза в неделю», — резюмировала эксперт.

