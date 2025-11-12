Названы ошибки россиян при поиске работы, которые больше всего раздражают HR-менеджеров

Когда соискатель массово откликается на все вакансии подряд, или невнимательность, из-за которой житель Петербурга претендует на работу в Рязани, — факторы раздражения для HR-специалиста. Екатерина Степанова, старший менеджер по персоналу завода «Лоджикруф ПИР» ТЕХНОНИКОЛЬ, рассказала «Газете.Ru» о типичных промахах соискателей.

«Одна из частых проблем связана с тем, что соискатели невнимательно читают описание вакансии. Например, мы размещаем объявление сразу для нескольких регионов, поскольку ищем кандидатов, готовых к переезду, и всегда указываем крупным шрифтом, что работать предстоит, скажем, в Рязани. Тем не менее на вакансию откликаются жители Санкт-Петербурга, которые не планируют менять город», — рассказала эксперт.

Не менее сложной ситуацией является несоответствие опыта кандидата требованиям позиции.

«Например, мы ищем технолога, а заявку присылает специалист с опытом в продажах и непрофильным образованием. Понимаю, что главным мотиватором часто является зарплата, и многие рассуждают по принципу: «Откликнусь, а вдруг меня научат». Однако в данном случае нам требуется человек с конкретным профессиональным бэкграундом», — добавила она.

Иногда соискатели массово откликаются на разные вакансии компании с установкой: «Авось, куда-нибудь подойду».

«Такой подход, скорее, создает негативное впечатление — он говорит о том, что человек не определился со своими карьерными целями, плохо оценивает собственные компетенции и не имеет четких профессиональных предпочтений», — считает Степанова.

Вызывают вопросы странные или очень необычные сопроводительные письма.

«Когда, например, человек пишет о себе, что прекрасно готовит блинчики или гуляет с собакой — в общем, что-то, что к работе не относится. Да, это может показать его чувство юмора или открытость, но в то же время это реально может оттолкнуть HR. Все же речь идет о работе, общение должно быть в определенных рамках и по теме», — добавила специалист.

Иногда возникают ситуации с внезапным прекращением коммуникации со стороны соискателя. По словам эксперта, как правило, это происходит с небольшими компаниями или с теми, кто имеет на рынке неоднозначную репутацию. В крупных холдингах такое происходит значительно реже.

«Иногда причина в том, что человек просто стесняется сообщить, что работодатель ему по каким-либо причинам не подошел. Такому кандидату кажется проще исчезнуть, чем объяснять свой отказ. Безусловно, подобное поведение свидетельствует о недостаточном уровне профессиональной зрелости», — подчеркнула она.

Однако бывают и более объективные обстоятельства. Например, когда соискатель уже получил оффер от одной компании, но параллельно рассматривает другое, более релевантное предложение, по которому решение пока не принято. В такой ситуации он может взять паузу, пытаясь сохранить для себя оба варианта.

«Говоря о том, сколько времени уходит на обработку резюме, то бывает, что на одну вакансию мы получаем триста откликов, а на другую — десять. Конечно, время обработки будет сильно отличаться. Кстати, время обработки сильно зависит от качества откликов. Безусловно, опытный глаз сразу определит, что на позицию технолога откликнулся человек с нерелевантным опытом продажника. Но изучение этого резюме отнимет драгоценное время», — подчеркнула она.

Бывает, что соискатель может блестяще рассказать на собеседовании о своих профессиональных кейсах, однако по резюме их наличие установить невозможно. По этой причине важным индикатором является степень серьезности подхода к составлению резюме.

«Например, встречаются отклики, в которых не указаны имя и фамилия, отсутствуют контактные данные. Если кандидат не уделил внимание таким базовым элементам, это закономерно вызывает опасения относительно его подходов к рабочим задачам», — рассказала Степанова.

Значимым показателем является и поведение во время собеседования — пунктуален ли человек, предупреждает ли об опоздании. Такое отношение располагает к себе, поскольку демонстрирует уважение как к собственному времени, так и к времени собеседника.

«Уровень мотивации также ярко проявляется в отношении к тестовому заданию. Некоторые кандидаты воспринимают его со скепсисом, полагая, что должны сначала продемонстрировать свои навыки уже в процессе работы. Однако для отдельных позиций объективная оценка технического уровня просто необходима», — добавила эксперт.

Кандидат должен уметь профессионально понимать свои сильные стороны, которые можно «продать». Работа — это всегда про деньги: работодатель «покупает» ваше время и навыки, и при оценке резюме он будет смотреть, что именно ему предлагают.

«Взгляните на свое резюме чужими глазами и задайте простой вопрос: «Хочу ли я позвонить этому человеку?» И если ответ нейтральный или отрицательный, нужно пересмотреть подход к презентации своих навыков и опыта для работодателя», — резюмировала Степанова.

