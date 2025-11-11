Женщина устроила потоп в номере, когда отель отказался вернуть ей стоимость проживания

Китаянка устроила потоп в отеле и заплатила в 280 раз больше стоимости проживания

В Китае женщина намеренно затопила номер отеля после того, как ей отказали в возврате денег за бронь. В итоге ей пришлось заплатить почти в 300 раз больше стоимости проживания, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел 28 октября в провинции Хайнань. Китаянка забронировала номер за 108 юаней (1227 рублей — прим. ред.) и заселилась глубокой ночью. Спустя полчаса она запросила отмену бронирования и полный возврат, сославшись на «изменение планов».

Менеджер отеля объяснил, что после заселения возврат невозможен, но гостья начала жаловаться на плохую звукоизоляцию в номере, а когда ей предложили бесплатное повышение категории — отказалась. Затем она позвонила в полицию и на горячую линию местных органов власти.

В ожидании правоохранителей женщина открыла кран на раковине и включила душ, она также бросила постельное белье в душевую и вылила на него гель для душа. Сотрудники обнаружили затопление только тогда, когда вода из ее номера на втором этаже начала протекать в вестибюль.

После приезда полиции виновница затопления призналась в содеянном и согласилась возместить ущерб. Сумма компенсации составила около 30 тыс. юаней, то есть в 280 раз больше первоначальной стоимости номера.

Ранее пару выдворили из Венеции после прыжка в канал.