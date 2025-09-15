Пару выдворили из Венеции после прыжка в канал

Daily Mail: пару из Англии выдворили из Венеции за купание в канале

Венецианская полиция оштрафовала 35-летнего мужчину и его 25-летнюю подругу, проживающих в Великобритании, после того как их застали прыгающими в Гранд-канал в последний день отпуска, пишет Daily Mail. Кроме того, паре запретили находиться в Венеции.

Инцидент произошел на одном из центральных водных маршрутов города, а купание в каналах Венеции запрещено из-за опасности навигации. По данным итальянских СМИ, паре выписали штраф в размере €450 и запретили находиться в городе, дав туристам 48 часов на то, чтобы уехать. Нарушение было замечено гондольерами, которые сообщили о случившемся властям.

Инцидент вызвал волну негодования среди местных жителей и активистов инициативы «Венеция — это не Диснейленд», выступающей за строгие меры против туристов, нарушающих порядок. Комментаторы в социальных сетях считали штрафы недостаточно жесткими и призывали к ужесточению наказаний, чтобы пресечь подобные «поиски популярности» и защитить повседневную жизнь горожан.

Ранее венецианцы выступили против превращения города в «декорации для олигархов».