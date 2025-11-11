На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЯНАО произошел пожар в подвале больницы

МЧС: пожар произошел в подвале больницы в Надыме, эвакуированы более 370 человек
true
true
true

Пожар произошел в подвале центральной районной больницы в городе Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 16:50 (14:34 мск). На момент прибытия огнеборцев наблюдалось горение утеплителя труб и плотное задымление подвала.

Из здания были эвакуированы 213 пациентов и 162 сотрудника больницы.

В 17:34 (15:34 мск) возгорание было полностью ликвидировано. Огонь повредил утеплитель труб водоснабжения на площади четырех «квадратов».

По данным МЧС, в результате прорыва трубы водоснабжения подвал оказался частично затоплен на площади 340 квадратных метров.

К тушению пожара привлекались 46 человек, четыре единицы техники и добровольцы.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, добавили в ведомстве.

11 ноября сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в многоэтажке Москвы. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже дома на Ленинском проспекте. По данным ведомства, в квартире загорелись личные вещи и мебель, после чего огонь охватил помещение. До прибытия пожарных 10 жильцов самостоятельно покинули здание, еще двух человек спасли столичные огнеборцы. В итоге пожар был оперативно локализован.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелась крыша элитного ЖК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами