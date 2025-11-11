В ЯНАО произошел пожар в подвале больницы

МЧС: пожар произошел в подвале больницы в Надыме, эвакуированы более 370 человек

Пожар произошел в подвале центральной районной больницы в городе Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 16:50 (14:34 мск). На момент прибытия огнеборцев наблюдалось горение утеплителя труб и плотное задымление подвала.

Из здания были эвакуированы 213 пациентов и 162 сотрудника больницы.

В 17:34 (15:34 мск) возгорание было полностью ликвидировано. Огонь повредил утеплитель труб водоснабжения на площади четырех «квадратов».

По данным МЧС, в результате прорыва трубы водоснабжения подвал оказался частично затоплен на площади 340 квадратных метров.

К тушению пожара привлекались 46 человек, четыре единицы техники и добровольцы.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, добавили в ведомстве.

