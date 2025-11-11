Двух человек спасли при пожаре в Москве

Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в многоэтажке Москвы

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже дома на Ленинском проспекте Москвы. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в квартире загорелись личные вещи и мебель, после чего огонь охватил помещение. До прибытия пожарных 10 жильцов самостоятельно покинули здание.

«Двух человек спасли столичные огнеборцы», — отмечается в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 34 сотрудника МЧС и девять единиц техники. Возгорание было оперативно локализовано.

11 ноября пожар произошел на стройплощадке на Осташковской улице в Москве. По данным МЧС, здесь загорелись строительные материалы. На место происшествия прибыли 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. Как писал Telegram-канал «Происшествия Москвы», пламя распространилось на площади порядка 60 квадратных метров. Огонь удалось оперативно потушить. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелась крыша элитного ЖК.